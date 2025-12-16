Milan, accordo con Füllkrug: contatti avviati col West Ham

Il Milan valuta Füllkrug per l’attacco

Il Milan si muove con decisione sul mercato invernale e guarda con interesse a Niclas Füllkrug, attaccante del West Ham. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe già trovato un’intesa di massima con il giocatore, considerato un profilo adatto a rinforzare il reparto offensivo nella seconda parte della stagione.

Situazione al West Ham e apertura al trasferimento

Arrivato in Premier League nell’estate 2024, Füllkrug non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto del West Ham. Nuno Espírito Santo ha spesso preferito soluzioni diverse, affidandosi a Jarrod Bowen e Crysencio Summerville, entrambi utilizzati in zone più dinamiche dell’attacco. Una gestione che ha spinto il centravanti tedesco a valutare seriamente un’uscita, anche in ottica Coppa del Mondo.

Formula e concorrenza interna

L’idea del Milan è chiara, ovvero prestito semestrale con opzione di riscatto a fine stagione: una soluzione che consentirebbe ai rossoneri di testare l’impatto di Füllkrug in Serie A senza esporsi subito a un investimento definitivo. Il tedesco sarebbe un’alternativa diretta a Santiago Gimenez, il cui futuro resta incerto.

I contatti e lo scenario

A confermare il quadro è anche Fabrizio Romano, che segnala contatti in corso tra il Milan e l’entourage del giocatore. I dialoghi proseguono, con l’obiettivo di chiudere rapidamente se le condizioni economiche lo permetteranno. Il Milan vuole farsi trovare pronto e Füllkrug rappresenta una pista concreta, pragmatica e coerente con le esigenze immediate della squadra.