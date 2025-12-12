Milan a caccia del nove: spunta Fullkrug nel piano di Tare

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Dicembre 2025

Il Milan accelera sul mercato

Il Milan prepara le mosse per rafforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. Il club rossonero sta valutando diverse soluzioni e sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare compaiono profili nuovi e già noti. L’idea è aggiungere un centravanti capace di garantire presenza, fisicità e gol immediati.

Tra i nomi monitorati resta in evidenza Joshua Zirkzee, vecchia tentazione del club. Il suo rendimento continua a essere osservato con attenzione, ma i costi elevati dell’operazione spingono il Milan a esplorare alternative più praticabili sul piano economico.

Fullkrug entra nel mirino

Nelle ultime ore ha preso quota la candidatura di Niclas Fullkrug, oggi al West Ham. L’attaccante tedesco, ex Borussia Dortmund, sta vivendo una stagione in ombra in Premier League, con appena cinque presenze da titolare in quindici giornate e tre ingressi dalla panchina. Negli ultimi due mesi ha totalizzato meno di trenta minuti di gioco, situazione che potrebbe aprire a una partenza già a gennaio.

Il Milan non lo considera la prima scelta, ma la pista è concreta. Fullkrug potrebbe rappresentare un’opportunità a condizioni favorevoli, soprattutto attraverso un prestito semestrale. Il West Ham, che lo aveva acquistato investendo circa trenta milioni, valuterà la formula più adatta.

Il piano rossonero

L’obiettivo dei rossoneri è aggiungere una risorsa d’esperienza che possa ampliare le opzioni offensive già dalla ripresa delle competizioni. In questo quadro il profilo di Fullkrug resta sul tavolo, mentre il dossier Zirkzee rimane aperto, pronto a riaccendersi se dovessero emergere spiragli più favorevoli.