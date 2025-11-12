Mike Maignan verso addio al Milan: la Juventus in agguato
Foto © Stefano D’Offizi
Fine di un’era per Mike Maignan al Milan
Il futuro di Mike Maignan al Milan appare sempre più incerto. Il portiere francese, arrivato a San Siro nel 2021 come rinforzo chiave, vede il suo contratto scadere la prossima estate senza progressi nelle trattative di rinnovo. Dopo oltre cento presenze e titoli conquistati, il suo nome è ormai legato a un possibile addio, aprendo scenari di cambiamento nella sua carriera.
Segnali della rottura
Secondo fonti vicine al club, non ci sono trattative attive per il prolungamento del contratto di Maignan, spingendo il Milan a valutare possibili sostituti. La possibilità di una partenza a parametro zero preoccupa tifosi e dirigenti, considerando l’importanza sportiva del portiere francese.
La Juventus pronta all’affondo
La Juventus monitora attentamente la situazione e valuta Mike Maignan come rinforzo ideale tra i pali. L’eventuale arrivo a costo zero permetterebbe ai bianconeri di rafforzare la rosa senza esborsi economici significativi, inserendo un portiere di livello d’élite nella squadra. La scelta di Maignan di cercare una nuova sfida e la richiesta di aumento dello stipendio hanno reso ancora più difficile l’accordo con il Milan.
Implicazioni e reazioni
Un trasferimento alla Juventus rappresenterebbe una svolta per Maignan, chiudendo la sua esperienza al Milan e generando reazioni forti tra i tifosi. Per i rossoneri, la partenza senza compenso economico evidenzia la delicatezza della gestione dei contratti dei giocatori chiave in un periodo di transizione.
