Mihajlovic: “La Roma non era pronta, io sì. Lazio? Mai nessuna chiamata”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, fresco di rinnovo, ha parlato ai microfoni Sky Sport confermando il contatto con la Roma. Tuttavia, nulla si è concretizzato:

“Sono stato molto vicino, dal punto di vista ambientale loro non erano pronti per fare certe cose, io sì; alla fine, ho deciso di non venirci. La Lazio? ho cambiato squadre in Serie A, la Juventus cinque anni fa era interessata a me, il Napoli ma la Lazio mai”.

Mihajlovic ribadisce: “Non tradisco nessuno, lavoro, sono un professionista. Mi sembra strano in 10-12 anni di carriera non essere mai stato contattato una volta dalla Lazio“.

Il Bologna: “ Sono contento, altrimenti non avrei firmato. Il Bologna è sempre stata corretta nei miei confronti, abbiamo passato 4-5 mesi meravigliosi, conquistando una salvezza e arrivando al decimo posto. Merito dei ragazzi, hanno ascoltato, si sono applicati e messo in pratica tutto quello che chiedevo. A fine campionato abbiamo parlato con la società, ho capito che il Presidente è persona ambiziosa e non vuole più fare certi campionati, magari per lottare in una posizione europea. Abbiamo trovato l’accordo, era quello che volevo anche io, siamo tutti contenti“.