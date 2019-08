Mihajlovic il guerriero: dimesso dall’ospedale, sarà in panchina contro la Spal

GUERRIERO – Dopo aver presenziato a sorpresa in panchina contro il Verona al Bentegodi, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic è stato dimesso quest’oggi dall’ospedale Sant’Orsola e sarà presente il prossimo venerdì in panchina, nell’atipico della seconda giornata di Serie A al Dall’Ara, contro la Spal. La forza d’animo del serbo è un qualcosa di impressionante data la brutta malattia che lo sta affliggendo. In lotta con la leucemia, Sinisa ha commosso il mondo domenica scorsa. Ha diretto la sua squadra con la sua solita grinta e caparbietà e ora vuole fare lo stesso davanti ai suoi tifosi, a Bologna. Il suo Bologna ha portato a casa un buon pareggio da Verona e ora vuole trovare la prima vittoria stagionale contro la Spal di Semplici.

La Spal è reduce dalla deludente sconfitta contro l’Atalanta di Gasperini, dove ha dimostrato una buona attitudine offensiva ma pessima da punto di vista difensivo. Infatti, la squadra di Ferrara si è fatta rimontare ben due reti dai bergamaschi, andando dal 2-0 al 3-2. Mihajlovic avrà senz’altro visionato il match, cercando di carpire i vari segreti dei suoi avversari. C’è grande attesa di rivedere il serbo in panchina questo venerdì.

L’ex calciatore della Lazio è in procinto di eseguire la seconda fase di cure prima del processo finale definitivo verso la risoluzione della leucemia.Tutta la redazione di EuropaCalcio augura a Sinisa una pronta guarigione.