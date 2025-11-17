Meslier tentato dalla Serie A: Milan e Inter alla finestra
Meslier valuta l’Italia per rilanciare la carriera
L’agente Pini Zahavi sta lavorando per trovare una nuova destinazione a Illan Meslier, portiere che a 25 anni cerca una svolta dopo aver perso il ruolo da titolare nel Leeds United. L’idea di un approdo in Serie A prende quota e il profilo del francese viene monitorato con attenzione da Milan e Inter, entrambe pronte a cogliere un’opportunità interessante nel mercato di gennaio.
La posizione del Leeds United e i margini di trattativa
Il Leeds United potrebbe essere costretto a rivedere le proprie pretese economiche. L’esclusione di Meslier dall’undici titolare ha abbassato il suo peso nelle dinamiche interne e il club rischia di dover accettare una cifra inferiore rispetto alle valutazioni iniziali. Il contratto, valido fino al 30 giugno 2026, non esclude la possibilità di perderlo a parametro zero la prossima estate.
Le italiane osservano: perché Meslier piace
L’ex nazionale Francia Under 21, valutato 14 milioni di euro da Transfermarkt, offre una combinazione di fisicità, riflessi e margini di crescita che intriga sia Milan sia Inter, entrambe attente a programmare il futuro del proprio reparto arretrato. Ciò significa che il francese rappresenta un’occasione per chi cerca un portiere giovane ma già esperto, con oltre quattro stagioni da titolare in Championship e Premier League.
La sensazione è chiara. Se dovesse arrivare l’apertura del Leeds United, la Serie A potrebbe diventare la nuova casa di Illan Meslier.
