MERTENS LAZIO – Uno dei papabili svincolati di lusso della nostra Serie A potrebbe essere Dries Mertens. Il belga è infatti in scadenza di contratto con il Napoli ed è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Questo fin quando non incontrerà De Laurentiis per parlare del rinnovo.

MERTENS-LAZIO, AFFARE NON IMPOSSIBILE MA LA PRIORITA’ E’ IL NAPOLI

ADL ha più volte ribadito che non obbliga nessuno a restare a Napoli, come dimostra il caso Insigne, nemmeno se si parla di chi ha fatto la storia recente del club partenopeo. Qualora non si dovesse trovare un punto di incontro, dunque, Mertens saluterà la città che lo ha reso grande.

Pronta ad approfittare di questo, come riporta Alfredo Pedullà, c’è la Lazio. Mertens avrebbe fatto sapere che in caso di rottura col Napoli, l’opzione biancoceleste sarebbe la sua prima scelta. Il motivo più banale è che nella Capitale ritroverebbe Maurizio Sarri, tecnico con cui “Ciro” ha disputato la miglior stagione della sua carriera. Mertens aspetta il Napoli, che resta comunque la sua priorità, ma va detto che ad oggi il rinnovo sembra molto più lontano. La Lazio osserva vigile e spera di poter irrompere, portando il belga a Roma.

