La Merkel dà l’ok: la Bundesliga può ripartire entro maggio

MERKEL OK BUNDESLIGA - La Cancelliera tedesca ha approvato il protocollo sanitario: la percentuale di positivi è stata ritenuta accettabile

MERKEL OK BUNDESLIGA – La Cancelliera Angela Merkel ha detto ‘sì’: in Germania la Bundesliga ripartirà entro maggio. Ovviamente tutto questo a meno che non precipiti di colpo la situazione legata all’emergenza Coronavirus; che comunque in Germania ha colpito di meno rispetto a quanto fatto in altre parti d’Europa. C’è quindi il via libera alla ripresa dell’attività, interrotta il pomeriggio del 13 marzo a qualche ora dall’inizio della 26esima giornata.

MERKEL OK BUNDESLIGA – Non c’è ancora una data precisa ma si parla già di due ipotesi: 15 o 22 maggio. Domani è prevista un’assemblea di Lega che deciderà i dettagli. Si dovrebbe riprendere dalla 26esima giornata. In realtà si parlava dell’ipotesi di non ricominciare subito con il turno che era in programma. In quella giornata, infatti, è previsto il pericoloso incrocio tra Borussia Dortmund e Schalke; un derby molto sentito che potrebbe causare assembramenti di tifosi.

MERKEL OK BUNDESLIGA – Il protocollo sanitario (tanto discusso anche in Italia) presentato dalla Lega la settimana scorsa è stato così accolto dalla Cancelliera; ma già alcuni ministri si erano detti favorevoli. La Bundesliga sarà quindi il primo grande campionato del mondo a ripartire. L’esempio può venire sfruttato da altre nazioni. Le squadre si allenavano a gruppi già dallo scorso sei aprile; adesso avevano iniziato a farlo anche insieme dopo aver passato l’esame di due tamponi in giorni ravvicinati. I dieci casi positivi fra giocatori e staff delle 36 squadre di prima e seconda divisione sono stati giudicati una percentuale bassissima. La quarantena aveva colpito soltanto i soggetti contagiati e gli allenamenti non erano stati interrotti.