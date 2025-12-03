Meret, retroscena rinnovo col Napoli: confronto decisivo con Conte

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Dicembre 2025

Il retroscena del rinnovo

Secondo Tuttomercato, il rinnovo di Alex Meret con il Napoli fino al 2027 arriva dopo un confronto schietto con Antonio Conte. L’allenatore aveva anticipato al portiere la scelta di inserire un nuovo titolare con caratteristiche differenti, per gestire la porta in base alle esigenze tattiche di ogni partita.

Il confronto tra Conte e Pastorello

La trattativa si è sbloccata dopo un colloquio tra Conte e Federico Pastorello, agente di Meret. Il tecnico ha spiegato che la gestione del ruolo sarebbe cambiata rispetto alla scorsa stagione, chiarendo fin da subito l’intenzione di aumentare la competizione interna.

La scelta di Meret

Pur consapevole della concorrenza e delle nuove condizioni, Meret ha scelto di restare al Napoli. Una decisione maturata con piena consapevolezza, dettata dalla fiducia nei propri mezzi e dalla volontà di difendere la porta azzurra anche in un contesto più competitivo.

Il nuovo scenario per la porta azzurra

Con il nuovo contratto, il Napoli si assicura un reparto portieri più profondo e versatile. La convivenza tra due profili differenti offrirà a Conte maggiore flessibilità, mentre Meret dovrà rispondere con continuità e personalità. Una sfida che può elevare il livello dell’intero reparto.

