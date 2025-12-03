Meret, retroscena rinnovo col Napoli: confronto decisivo con Conte
Il retroscena del rinnovo
Secondo Tuttomercato, il rinnovo di Alex Meret con il Napoli fino al 2027 arriva dopo un confronto schietto con Antonio Conte. L’allenatore aveva anticipato al portiere la scelta di inserire un nuovo titolare con caratteristiche differenti, per gestire la porta in base alle esigenze tattiche di ogni partita.
Il confronto tra Conte e Pastorello
La trattativa si è sbloccata dopo un colloquio tra Conte e Federico Pastorello, agente di Meret. Il tecnico ha spiegato che la gestione del ruolo sarebbe cambiata rispetto alla scorsa stagione, chiarendo fin da subito l’intenzione di aumentare la competizione interna.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
La scelta di Meret
Pur consapevole della concorrenza e delle nuove condizioni, Meret ha scelto di restare al Napoli. Una decisione maturata con piena consapevolezza, dettata dalla fiducia nei propri mezzi e dalla volontà di difendere la porta azzurra anche in un contesto più competitivo.
Il nuovo scenario per la porta azzurra
Con il nuovo contratto, il Napoli si assicura un reparto portieri più profondo e versatile. La convivenza tra due profili differenti offrirà a Conte maggiore flessibilità, mentre Meret dovrà rispondere con continuità e personalità. Una sfida che può elevare il livello dell’intero reparto.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League