Meret nel mirino del Bayer Leverkusen: occasione a costo zero

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 4 Aprile 2025 · Aggiornato il 4 Aprile 2025

Il Bayer Leverkusen pensa a Meret per il post-Hradecky

Alex Meret, portiere attualmente in forza al Napoli, è finito nel radar del Bayer Leverkusen, che sta valutando il suo profilo come possibile rinforzo tra i pali per la prossima stagione. Con il contratto in scadenza al termine dell’annata, l’estremo difensore italiano rappresenta una soluzione a basso costo, particolarmente interessante per i tedeschi, attenti al bilancio in vista delle prossime campagne europee.

Situazione contrattuale e contesto Napoli

Il contratto di Meret con il Napoli scadrà a giugno, e al momento non risultano segnali concreti di rinnovo. Dopo stagioni altalenanti ma condite anche da ottime prestazioni, l’ex portiere dell’Udinese potrebbe cercare nuovi stimoli in un campionato diverso. Il Napoli, da parte sua, potrebbe decidere di non opporsi alla partenza, soprattutto in caso di rivoluzione tecnica in estate.

Leverkusen: strategia oculata per la porta

Il Bayer Leverkusen, attuale capolista della Bundesliga, è alla ricerca di un nuovo numero uno. Il capitano Lukas Hradecky sembra destinato a un ruolo secondario, mentre Matej Kovar è pronto a salutare. In questo scenario, l’arrivo di Alex Meret a parametro zero sarebbe perfettamente in linea con la politica del club tedesco: rinforzare l’organico senza grandi spese. Il profilo di Meret, esperto ma ancora giovane, ben si adatta alle ambizioni del club guidato da Xabi Alonso.

