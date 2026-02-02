Mercato Verona, ultime operazioni invernali in entrata e uscita: ufficiale Edmundsson, poi Cisse al Milan
Verona © foto archivio Stefano D’Offizi
MERCATO VERONA –
Giornata di comunicati per l’Hellas Verona che dopo l’esonero del mister Paolo Zanetti, ufficializza due operazioni nelle ultime ore di mercato invernale 2025/2026.
In entrata, il difensore centrale ventiseienne Andrias Edmundsson arriva dal Wisla Plock S.A. Nato nelle Isole Faroe, il ragazzo, dopo le giovanili del Sunderland e una breve parentesi nella quarta serie spagnola si è trasferito in Polonia.
In uscita, il centrocampista offensivo diciannovenne dalle grandi prospettive, Alphadjo Cisse, attualmente in prestito al Catanzaro, è stato ceduto al Milan.
Intanto, la squadra scaligera è impegnata sul campo per preparare la fondamentale gara casalinga di venerdì contro il Pisa, match che apre la ventiquattresima giornata di Serie A.