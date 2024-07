L’Hellas Verona ha ufficializzato l’arrivo di Abdou Harroui, 26enne centrocampista che arriva dal Frosinone e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Continua il legame dell’Hellas con i giocatori orange o comunque degni di nota per quanto fatto in Olanda: prima Ngonge e Suslov si erano messi in evidenza e poi l’olandese Noslin, ora il calciatore nato e cresciuto nei Paesi Bassi che in Italia ha indossato le maglie di Sassuolo e Frosinone.

Dopo l’attaccante colombiano, per il club veneto è il secondo acquisto in questa sessione di calciomercato.

