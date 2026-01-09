Mercato Verona, dal Brasile non c’è due senza tre: ecco Borghi
Continua il filo dell’Hellas Verona con le operazioni di mercato in Brasile: dopo le ultime trattative che hanno coinvolto l’attacco portando in Italia Giovane prima e il ventunenne Isaac Aguiar Tomich poi, quest’ultimo arrivo ufficializzato da parte dell’Atletico Mineiro, è il turno del portiere.
Il club gialloblù ha da poco comunicato di aver “acquisito gratuitamente – a titolo definitivo – da Sport Club Corinthians Paulista, con una percentuale sulla futura rivendita, le prestazioni sportive del portiere brasiliano Arthur Borghi, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029″.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Si guarda così al futuro con l’arrivo del diciannovenne che va ad inserirsi in una rosa che comincia a parlare sempre più portoghese.
[AGGIORNAMENTO H. 13.00]: La società veneta dà il benvenuto e ufficializza anche Isaac:
“Hellas Verona FC comunica di aver acquisito gratuitamente – a titolo definitivo – dal Clube Atlético Mineiro, con una percentuale sulla futura rivendita, le prestazioni sportive dell’attaccante brasiliano Isaac Aguiar Tomich, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029″.