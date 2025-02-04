Mercato Verona, Bernede e Slotsager tra le ultime tre operazioni gialloblù
Mercato Verona attivo con diverse ufficialità nella mattinata odierna: dopo la cessione del centrocampista portoghese Dani Silva al Midtjylland, nello stesso reparto ha firmato Antoine Bernede, centrocampista venticinquenne che arriva in prestito dal Losanna; ad arricchire la difesa, infine, ufficiale il giovanissimo danese Tobias Slotsager: il diciannovenne arriva dall’Odense.
Il club veneto rivolge un “caloroso saluto” e augurio di “un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra” per entrambi i giocatori.
Sul campo, l’Hellas prepara la gara casalinga contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 15.00.
