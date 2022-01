Il Venezia vuole provare a chiudere col botto questo mercato. Il club veneto continua a cercare fortemente Lapadula per l’attacco. Intanto la dirigenza lavora anche sulle uscite, in particolare quella di Heymans ad un passo.

MERCATO VENEZIA, TUTTO SU LAPADULA IN ATTACCO. HEYMANS VA ALLO CHARLEROI

Come riporta Sky Sport, il Venezia continua ad insistere su Lapadula. Anche perchè, lo stesso Ivan Cordoba, dirigente del club veneto, ha confermato che la società è alla ricerca di un attaccante. Lapadula è da tempo in cima alla lista dei desideri e le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per il futuro dell’attaccante peruviano.

Il Venezia è anche attivo sul fronte uscite. Infatti, il centrocampista Daan Heymans, è vicinissimo a lasciare il Veneto per accasarsi in Belgio. La trattativa con lo Charleroi è ormai vicina alla chiusura, e il centrocampista belga classe ’99 è pronto a fare ritorno in patria.

