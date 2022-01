A 11 giorni dalla chiusura del mercato invernale, il Venezia vorrebbe regalare a Paolo Zanetti un colpo in attacco. Il nome in cima alla lista preferiti del club veneto è sempre quello di Lucas Alario del Bayer Leverkusen. Intanto, però, il Venezia studia possibili alternative.

MERCATO VENEZIA, ALARIO IL PREFERITO PER L’ATTACCO. L’ALTERNATIVA E’ LAPADULA

Come riporta Sky Sport, il Venezia è sempre in contatto con Alario e con il Bayer Leverkusen, ma la trattativa, almeno per ora, fatica a decollare. Per questo i dirigenti del Venezia si stanno anche guardando intorno.

In questo senso, il perfetto piano B, sarebbe Gianluca Lapadula. L’attaccante peruviano è in uscita dal Benevento e, ovviamente, tornerebbe volentieri in Serie A. Al momento nessun contatto avviato, ma il Venezia ci starebbe seriamente pensando.

