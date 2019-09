Mercato, ultime: D’Ambrosio rinnova, Matri al Brescia, Schick al Lipsia

MERCATO ULTIME – Questi gli ultimi aggiornamenti di calciomercato:

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter ha rinnovato ufficialmente con la società nerazzurra: l’intesa reciproca era stata raggiunta da tempo e mancavano solo le firme, arrivate oggi.

Per quanto riguarda la Roma, esperienza all’estero per Patrick Schick che raggiunge la Germania: va in prestito al Lipsia.

Alessandro Matri, invece, é ufficialmente un nuovo attaccante del Brescia.

