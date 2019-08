Mercato Udinese, il punto: ecco Walace dall’Hannover. Su De Paul…

MERCATO UDINESE WALACE DE PAUL – Il mercato dell’Udinese è legato indissolubilmente al destino del suo uomo immagine: Rodrigo De Paul. E’ lui che, con la sua permanenza o meno, darà il là agli ultimi movimenti in entrata dei bianconeri. Sull’argentino, come riporta tuttomercatoweb.com, ora è piombata prepotentemente la Fiorentina, dopo i sondaggi fatti ad inizio estate.

Pradè lo conosce bene per averlo avuto a Udine proprio nell’ultima stagione e vuole portarlo in viola anche se la richiesta dei friulani è sempre di 30 milioni. Troppi per le casse dei toscani che in questa sessione hanno già speso per Lirola e Pulgar. Servirebbe prima una cessione. Inoltre lo stesso De Paul sembra non del tutto convinto di andare a Firenze: lui sogna ancora una big che però, per il momento, non c’è.

MERCATO UDINESE WALACE DE PAUL – Intanto oggi è arrivata la firma di Walace. Il brasiliano arriva dall’Hannover per 6 milioni più 2 di bonus. Il classe ’95 è il classico regista davanti alla difesa e si giocherà il posto da titolare con Jajalo, anche lui appena arrivato in bianconero dal Palermo, così come Nestorovski. Se Jajalo, tatticamente e numericamente, è il sostituto di Behrami, appena tornato in Svizzera al Sion, Walace sarà il successore di Sandro, rientrato al Genoa. Il neoacquisto dell’Udinese è stato anche nel giro della nazionale brasiliana con cui ha vinto le Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016 con Neymar.

Infine, un altro giocatore che potrebbe lasciare il Friuli negli ultimi giorni di mercato è Fofana. Che piace a Fiorentina, Lazio e Torino, oltre all’Atalanta.