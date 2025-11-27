Samuele Zarlenga · Pubblicato il 27 Novembre 2025 · Aggiornato il 27 Novembre 2025

Il Torino ha bisogno di rinforzare il proprio reparto arretrato viste le evidenti difficoltà in fase difensiva: i granata, infatti, sono la peggior difesa del campionato con 21 reti subite e serve un cambio di rotta immediato. Proprio per questo, la dirigenza ha messo nel mirino Daniele Ghilardi, difensore della Roma.

TORINO, GHILARDI IN ARRIVO A GENNAIO? IPOTESI PRESTITO

Il difensore, arrivato nella Capitale per 9 milioni di euro dal Verona, non sta trovando spazio nelle rotazioni di Gian Piero Gasperini, come testimoniano i miseri 6 minuti disputati tra campionato e Europa League. Proprio visto lo scarso minutaggio, Ghilardi potrebbe prendere seriamente in considerazione l’ipotesi granata, anche in prestito.

Il ds Davide Vagnati ha già provato ad avviare i contatti con l’agente del giocatore e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Il profilo di Ghilardi farebbe particolarmente comodo al Torino anche per questioni legate alla lista Serie A, dato che il difensore, nato nel 2003, rientra ancora nella categoria degli under 22 e non occuperebbe così un posto in lista.

Oltre a “Mercato Torino, opzione Ghilardi in prestito dalla Roma: i dettagli” leggi anche: