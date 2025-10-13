Mercato Torino, il rinnovo di Lazaro è in bilico: le ultime

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 13 Ottobre 2025 · Aggiornato il 13 Ottobre 2025

Da titolare inamovibile della fascia destra del Torino a perdere il posto mettendo a rischio anche il rinnovo. Questa è la situazione di Valentino Lazaro che, dopo un’ottima stagione disputata agli ordini di Paolo Vanoli, sta trovando non poche difficoltà con mister Baroni.

LAZARO, IL RINNOVO CON IL TORO È SEMPRE PIÙ COMPLICATO

In queste prime partite di campionato, Lazaro sembra essere un altro giocatore rispetto all’esterno ammirato lo scorso anno. Alla base di questa involuzione, c’è il cambio di sistema di gioco che ha portato il classe ’96 ad arretrare il proprio raggio d’azione, non potendo più spingere in fase offensiva come invece gli veniva chiesto da Vanoli. Il giocatore ex Inter non è riuscito al meglio ad adattarsi ai nuovi compiti richiesti da Baroni, che gli sta preferendo sempre più Pedersen, come dimostrato nella gara dell’Olimpico contro la Lazio: Pedersen nel suo ruolo a destra e Lazaro adattato a sinistra, dove, però, si è reso responsabile di entrambi i gol siglati da Matteo Cancellieri.

Come riportato da Tuttosport, il contratto dell’austriaco scade il prossimo giugno ma, qualora il rendimento del giocatore non vedrà dei miglioramenti, difficilmente il Torino proporrà all’entourage del giocatore il rinnovo del contratto.

