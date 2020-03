Mercato Torino Fofana – il DS Bava pronto all’assalto in estate Mercato Torino Fofana – Seko Fofana (24 anni) potrebbe lasciare l’Udinese nella prossima finestra estiva del calciomercato. Il centrocampista ivoriano, ma nato in Francia, è infatti un pallino (anche) dell’attuale allenatore del Torino Moreno Longo. Scrive Calciomercato.com che, in caso di conferma del tecnico sulla panchina granata, il Direttore Sportivo Massimo Bava si muoverà in maniera concreta. Il portale di calciomercato infatti evidenzia: “Sono diversi anni ormai che il Torino è si è messo sulle tracce di Seko Fofana. Il centrocampista dell’Udinese piaceva all’ex direttore sportivo Gianluca Petrachi e piace anche al nuovo ds, Massimo Bava. Ma soprattutto è gradito anche al tecnico Moreno Longo. Se al termine di questa stagione Longo dovesse essere confermato sulla panchina del Torino, la società granata partirà all’assalto per cercare di portare il giocatore all’ombra della Mole“. Mercato Torino Fofana – Seko Fofana, che è in Friuli dall’estate del 2016, è un profilo che in Serie A ha il suo stuolo d’ammiratori. L’estate scorsa, infatti, la nostra redazione riportò anche un interesse dell’Atalanta: “Gasperini aveva chiesto rinforzi in chiave Champions League e il presidente è pronto ad accontentarlo. Non solo Pasalic e Muriel, ma anche Fofana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore dell’Udinese avrebbe detto subito si all’Atalanta, specie per l’esperienza Champions“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

