Calciomercato, ultime trattative: Thereau-Cagliari, Rasmussen-Fiorentina, Farias-Empoli, Barreca-Newcastle

Thereau verso il Cagliari, Rasmussen a Firenze con Diks all'Empoli, Barreca al Newcastle, Sala resta alla Samp

Attivissima la Fiorentina in queste ultime ore di mercato, sia in entrata che in uscita. La Viola continua a fare spesa in casa Empoli dopo gli acquisti di Traorè (che resterà in prestito in azzurro per altri sei mesi) e di Terracciano, che è andato a fare il secondo a Lafont, con Dragowski in azzurro.

Questa volta tocca a Jacob Rasmussen, difensore classe 1997. L’Empoli ha infatti comunicato di aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del difensore danese. Contestualmente il calciatore resterà, a titolo temporaneo, in azzurro fino al 30 giugno 2019. Dalla Fiorentina arriva sempre all’Empoli Kevin Diks, in prestito fino al 30 giugno 2020.

Viola, come dicevamo attivissimi: è di questi minuti la notizia dell’accordo col Cagliari per il passaggio in Sardegna di Cyril Thereau. Rossoblù che hanno ceduto, nel frattempo, Farias all’Empoli.

Dopo aver perso Lukaku della Lazio, il Newcastle ha ingaggiato in prestito con diritto di riscatto dal Monaco il terzino sinistro italiano Antonio Barreca, classe 1995 ex Torino.

Infine, secondo quanto riferisce Sky Sport, sono saltate in questi minuti due operazioni di mercato strettamente collegate: il Chievo ha stoppato il passaggio alla Sampdoria dell’esterno classe ’97 Fabio Depaoli e di conseguenza si ferma la trattativa che avrebbe dovuto portare dai blucerchiati al Parma Jacopo Sala.

