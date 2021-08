Mercato Lazio: Kostic è un obiettivo. Il direttore sportivo ha incontrato l’agente del serbo

Si sta formando la nuova Lazio targata Maurizio Sarri. Il tecnico ex Juve e Napoli sta studiando in ritiro la sua squadra per assemblare gli interpreti nel modo migliore, ma visto il cambio modulo ci sarà bisogno di nuovi innesti. Molto importanti per il ‘Sarriball‘ sono certamente gli esterni d’attacco. Dopo il primo acquisto in quella zona di campo, che porta il nome di Felipe Anderson, il secondo potrebbe arrivare dalla Bundesliga.

MERCATO: LA LAZIO E’ ANCORA SU KOSTIC. OSTACOLO LO SLOT DA EXTRACOMUNITARIO

Come riporta il Corriere dello Sport, tra le operazioni che sembrano attualmente in corso c’è Filip Kostic, in scadenza nel 2023 e con una valutazione di 20 milioni. L’ostacolo più grande però, è che si tratta di un extra-comunitario. La Lazio destinerà i due slot disponibili al brasiliano ex West Ham e a Kamenovic, a meno che il terzino serbo non venga tagliato fuori, dato che non ha impressionato molto Sarri in ritiro. Il quotidiano scrive che ieri sera c’è stata una cena a Roma tra il direttore sportivo Tare e Fali Ramadani, agente dell’attaccante che gioca nell’Eintracht Francoforte.

Mercato Lazio, Kostic

L’incontro è servito a valutare tutte le piste di mercato legate ai suoi assistiti. Nel corso della serata è arrivato anche il presidente Claudio Lotito.

LEGGI ANCHE, AD ESEMPIO:

Ucraina-Shevchenko finisce così: “Fatto un calcio moderno, grazie a tutti”

Mercato Inter Pjanic, i nerazzurri contattano il centrocampista

Mercato Napoli Tsimikas: Giuntoli lo ha chiesto in prestito, ma…

Mercato Napoli Berge, lo Sheffield non abbassa le pretese: il punto

Ilicic-Atalanta verso l’addio. Gasperini: “E’ in cerca di una nuova squadra”

Kaio Jorge Juventus: Operazione conclusa, si aspetta il calciatore

Benjamin Mokulu: “Ora faccio il personal trainer, ma non vedo l’ora di rientrare” – ESCLUSIVA EC