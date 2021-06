Mercato: su Ilicic anche la Lazio. Lo sloveno piace molto a Sarri

Mercato, non solo Milan: Ilicic piace anche alla Lazio di Maurizio Sarri

Il nome di Josip Ilicic è caldo da qualche mese nonostante il mercato ancora chiuso. Il fantasista dell’Atalanta da tempo sembra destinato a lasciare Bergamo proprio in questa sessione. Ultimamente di lui si parla anche a Formello.

MERCATO LAZIO: SPUNTA IL NOME DI ILICIC

Secondo il Corriere dello Sport infatti, la Lazio avrebbe messo nel mirino il 33enne in scadenza di contratto nel 2022. Per lui si era parlato anche del Milan, ma ormai l’ipotesi sembra tramontata anche per la situazione Calhanoglu ancora da chiarire. Per quanto riguarda i biancocelesti invece, Ilicic potrebbe rappresentare una buona occasione considerando le condizioni contrattuali e l’adattabilità ai moduli di Maurizio Sarri.

Il calciomercato della Lazio, in gran segreto, è già partito da almeno una settimana e da quando il nuovo allenatore e il direttore sportivo Tare si sono confrontati, trovando un’adesione reciproca, a sviluppare il piano tecnico del club. Servono uno o due esterni d’attacco, ancora meglio un mancino da piazzare a destra se resterà Correa sul versante opposto a completare il tridente con Immobile. Anche Luis Alberto può agire in posizione più avanzata.

Mercato Lazio, Ilicic

Ilicic possiede tiro dalla distanza, assist, colpi di genio e il suo prezzo è inevitabilmente basso.

LEGGI ANCHE:

UFFICIALE: Wijnaldum al PSG. Contratto fino al 2024

Italia, Chiellini: “Turchia pericolosa, in campo con entusiasmo, serenità e fiducia”

Parla Pastorello: “Joao Mario allo Sporting, c’è ottimismo. Lukaku…”

Futuro Pastore: “Ultimi due anni in Europa, alla Roma gioco poco”

Lettera Mancini, il messaggio del ct azzurro: “Onoreremo ogni minuto”

Accordo Inter-Eintracht per Kostic: la chiusura dopo l’ addio di Hakimi

Vulic su Toma Basic: “Il Napoli ha scelto bene, ma dovrà saperlo aspettare” – ESCLUSIVA EC​

Conte si confessa: “ho dato tutto, gli interisti per strada mi ringraziano”

Milan-Giroud: nuovi contatti positivi tra le parti