In queste ore tra le squadre attive sul mercato c’è anche lo Spezia. Il club ligure si prepara ad un cambiamento importante in porta, con Provedel che andrà a fare il vice di Maximiano alla Lazio.

MERCATO SPEZIA: PROVEDEL ALLA LAZIO, ARRIVA DRAGOWSKI. PIACE AMPADU

Come riporta Sky Sport, infatti, la trattativa con il club biancoceleste è ormai arrivata agli ultimi dettagli. Lo Spezia, comunque, non si farà trovare impreparato ed è quasi arrivato alla stretta finale per Bartolomej Dragowski, portiere in uscita dalla Fiorentina. Gli aquilotti hanno fretta di chiudere con la Lazio in modo da poter affondare proprio sul polacco.

Dirigenza al lavoro anche su altri settori. Per il centrocampo l’obiettivo numero uno è riportare in Liguria Kovalenko dall’Atalanta, dopo il prestito dello scorso anno. In difesa, invece, piace molto l’ex Venezia Ampadu, rientrato al Chelsea dopo l’anno di prestito in Italia la scorsa stagione.

