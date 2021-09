MERCATO SALERNITANA – Oltre a Ribery, la Salernitana sarebbe tentata da un altro svincolato di lusso.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club campano starebbe pensando a David Luiz.

MERCATO SALERNITANA – Il centrale brasiliano è rimasto senza squadra dopo la scadenza del contratto con l’Arsenal. David Luiz, negli ultimi giorni sarebbe stato accostato anche alla Lazio.

La pista David Luiz, al momento, sembra solo una suggestione di mercato per la Salernitana. Attualmente non c’è infatti nulla di concreto, anche perchè la pista appare piuttosto complicata. La priorità per la Salernitana, infatti, è per ora quella di tesserare Cedric Gondo, svincolatosi dalla Lazio.

