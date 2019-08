Mercato Rotariu Italia: il Manager Mafrica tratta il calciatore in Serie A

MERCATO ROTARIU ITALIA – In esclusiva ai microfoni di EuropaCalcio, il Manager Domenico Mafrica conferma la trattativa in corso con un club italiano di serie A; trattativa in collaborazione con il procuratore Remus Stan che riguarda il trasferimento di Dorin Rotariu.

MERCATO ROTARIU ITALIA – Rotariu, di nazionalità rumena ex Dinamo Bucarest, Bruges, Alkmaar, è al momento svincolato; la trattativa è già ben avviata e potrebbe avere risvolti positivi già nelle prossime ore.

QUI il suo profilo su Transfermarkt.

