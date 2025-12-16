La Roma si è ripresa dalle due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari grazie al successo interno sul Como per 1-0, grazie al gol di Wesley. I giallorossi si trovano così a -3 dalla vetta, nonostante un evidente problema in attacco, visto lo scarso rendimento in zona gol della maggioranza dei terminali offensivi: in campionato, infatti, i numeri parlano chiaro, con Dybala e Ferguson fermi a un solo gol a testa, mentre Dovbyk non è andato oltre le due reti. Proprio per questo motivo, la dirigenza giallorossa sta valutando dei rinforzi e, secondo Sky Sport, gli ultimi due nomi in lista sono Beto e Ekhator.

ROMA, OLTRE A ZIRKZEE, OCCHI SU BETO E EKHATOR

Nonostante Joshua Zirkzee, in uscita da Manchester United, resti l’opzione numero uno per l’attacco giallorosso, il ds Massara sta monitorando anche l’ex Udinese e l’attaccante del Genoa per provare a dare un contributo più corposo in zona gol. Sono due profili molto diversi, sia a livello di caratteristiche, sia di età: Beto, 27enne, è un giocatore già pronto che ha già giocato nella nostra Serie A da titolare, arrivando anche in doppia cifra in due stagioni consecutive: 11 reti messe a segno nella stagione 2021/2022 e 10 nell’annata 2022/2023. Ekhator, classe 2006, sarebbe più una scommessa dal potenziale molto interessante: nel Genoa non ha ancora trovato tanto spazio, ma quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto bene, come dimostrato nel gol di tacco messo a segno nella sesta giornata di campionato al Maradona contro il Napoli.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Oltre a “Mercato Roma, spuntano Beto e Ekhator per l’attacco: i dettagli” leggi anche: