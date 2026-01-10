Mercato Roma, Massara pre Sassuolo: “Raspadori, Vaz, Zirkzee e Ferguson…”

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma intervistato poco prima della gara casalinga della Roma contro il Sassuolo valida per la ventesima giornata di Serie A: ai microfoni Dazn, ecco gli aggiornamenti di mercato su Giacomo Raspadori, Joshua Zirkzee e non solo.

RASPADORI – “E’ una trattativa che esiste, in via di definizione in tempi piuttosto rapidi. Domani? Plausibile possa essere il tempo entro il quale avremo molto più chiaro tutto lo scenario“.

UNIONE DI INTENTI – “Sempre bello quando la proprietà è a Roma ma il confronto è quotidiano, siamo assolutamente uniti, l’unico obiettivo di far crescere la società, anche con mister Gasperini”.

ROBINIO VAZ – “Grande talento ma è una cosa che mi sembra improbabile, non credo il Marsiglia voglia privarsene”.

ZIRKZEE – “Lo United ha chiuso ogni discorso di mercato con il cambio di allenatore”.

FERGUSON – “Sta crescendo, è un ragazzo del 2004 arrivato quattro mesi fa, ci sta dando un contributo e siamo contenti“.

