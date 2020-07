Mercato Roma Dzeko, l’attaccante è scontento: può andare via

MERCATO ROMA DZEKO – Nonostante il rinnovo di un anno fa, Edin Dzeko può davvero dire addio alla Roma. Diversi sarebbero i club interessati a lui, tra cui Inter e Juve.

Così spiega “Il Corriere dello Sport“: “Mercoledì sera nell’Olimpico vuoto Edin era scontento. Un po’ per alcuni palloni che non gli erano arrivati come avrebbe voluto, a un certo punto ha perso la pazienza anche con Pellegrini, che è suo amico vero. Pur avendo manifestato più volte il suo attaccamento alla maglia, quando è arrivato nella Capitale c’era la prospettiva di lottare per lo scudetto, ora la Roma è destinata a restare per il secondo anno consecutivo fuori dalla Champions League. I dirigenti gli hanno fatto capire che potrebbero aver bisogno di fare a meno di lui, finora non gli hanno prospettato la spalmatura dell’ingaggio, ma se dovesse restare la strada forse potrebbe essere quella“.

MERCATO ROMA DZEKO – “L’Inter dallo scorso anno non si è più mossa, ma è pronta per ridare l’assalto al centravanti bosniaco, vecchio pallino di Conte, che lo avrebbe voluto già al Chelsea. Anche la Juve potrebbe inserirlo in una plusvalenza con la Roma, per avere un cambio in più in attacco. Se la società giallorossa è costretta a scegliere la politica del ridimensionamento non ha senso tenere Dzeko con un ingaggio da 7,5 milioni a stagione fino al 2022“.