Mercato Roma, due ufficialità in pochi giorni: ecco l’attacco con Malen e Vaz
Dopo aver cercato Giacomo Raspadori, il mercato invernale della Roma si concretizza: prima l’ufficialità dell’arrivo dell’attaccante diciannovenne Robinio Vaz dal Marsiglia, poi il compagno di reparto Donvell Malen in prestito con diritto di riscatto dall’Aston Villa.
Due profili diversi per il mister Gian Piero Gasperini: il giovane francese e il ventiseienne olandese con alle spalle 294 presenze e 104 gol attraverso le esperienze in maglia PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa.
La Roma, intanto, affronterà in trasferta domenica alle ore 18.00 il Torino nella prossima gara di campionato, squadra che ha eliminato i giallorossi dalla Coppa Italia qualche giorno fa.