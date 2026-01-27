Mercato Roma, dopo il ‘no’ a Summerville ora si punta a Carrasco

La ricerca della Roma per un rinforzo offensivo ha subito una battuta d’arresto, ma non si ferma. I giallorossi hanno visto respingere una prima richiesta per l’esterno olandese del West Ham United, Crysencio Summerville. Il club inglese, in piena lotta salvezza in Premier League, ha ribadito la volontà di non privarsi del giocatore a gennaio, rifiutando la proposta del club capitolino.

Summerville, un pallino storico ma di difficile attuazione

L’interesse per Summerville non è nuovo per la Roma, che già lo aveva sondato nel 2024 quando militava nel Leeds United. Il tentativo di questi giorni, confermato da fonti giornalistiche come Fabrizio Romano, è stato quindi rapido e altrettanto velocemente archiviato, con la società londinese che ha risposto con un secco rifiuto.

La nuova priorità è Yannick Ferreira Carrasco

Con la pista Summerville momentaneamente chiusa, l’obiettivo numero uno diventa l’ex dell’Atlético Madrid, Yannick Ferreira Carrasco, attualmente all’Al Shabab. Il giocatore belga ha dato la sua disponibilità al trasferimento in giallorosso. Tuttavia, la trattativa è complicata dal fatto che il club saudita non sembra intenzionato a cedere il giocatore in prestito, formula preferita dalla Roma.

I piani B: Godts dell’Ajax e Sauer del Feyenoord

In attesa di sviluppi per Carrasco, la dirigenza giallorossa guidata da Frederic Massara tiene monitorate opzioni alternative. Tra queste spiccano il giovane belga Mika Godts dell’Ajax e lo slovacco Leo Sauer del Feyenoord. Per quest’ultimo, il club olandese chiederebbe circa 15 milioni di euro. La Roma continuerà a lavorare per accontentare le richieste del tecnico Gian Piero Gasperini nelle ultime ore di mercato.