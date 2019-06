Mercato Psg, Milinkovic Savic e Tonali gli obiettivi di Leonardo

Il PSG è pronto a investire 100 milioni per portarli entrambi in Francia.

Mercato PSG – Tornato al PSG nel ruolo di direttore sportivo, Leonardo è pronto ad occuparsi dei primi colpi di mercato. I francesi hanno bisogno di vendere a causa del FPF, ma oltre al mercato in uscita, si pensa a quello in entrata.

Se per la difesa è ancora in ballo il nome di De Ligt, che sceglierà tra i parigini e la Juventus, per la porta si è parlato molto di Donnarumma. Leonardo potrebbe portarlo in Francia, regalando al Milan un’ottima plusvalenza in ottica FPF. Tuttavia, prima, vi sono le questioni Areola e Trapp da risolvere.

Oggi, il portale di AS.com riporta di un interesse del PSG per due centrocampisti della Serie A: Milinkovic Savic e Tonali. Il primo è seguito anche dalla Juventus, che non ha ancora presentato un’offerta alla Lazio. Sul secondo, invece, vi sono molte squadre di Serie A. Tonali ha stupito con il Brescia e Cellino lo valuta non meno di 20 milioni. Come riportato dagli spagnoli, il PSG è pronto ad investire ben 100 milioni di euro per acquistarli entrambi.

