Mercato Pogba Real Madrid: offerta di 167 milioni per il francese?

MERCATO POGBA REAL MADRID – Le inequivocabili parole del fratello Mathias lasciano presagire il possibile futuro di Paul Pogba, sempre più lontano dal Manchester United; il centrocampista francese, infatti, sembrerebbe molto vicino al Real Madrid.

I Red Devils, dal canto loro, si sono premuniti con i futuri acquisti di Milinkovic-Savic e Bruno Fernandes.

Secondo quanto riportato dal Mirror, infatti, il Real Madrid sarebbe pronto a presentare una mega offerta per Pogba: si tratta di 167 milioni di euro per il suo cartellino.

Se l’affare andasse in porto, rappresenterebbe l’acquisto più caro nella storia del club Blancos. La trattativa potrebbe realizzarsi nel momento in cui Gareth Bale sarà ceduto al Jiangsu Suning, che ha pronto uno stipendio di 22 milioni di euro annui per il calciatore gallese.

Il Real Madrid aspetta che Pogba faccia pressione sulla società per essere ceduto prima della chiusura del mercato inglese il prossimo 8 agosto.

TI POTREBBE INTERESSARE: