Il nome di Brooke Norton-Cuffy è da settimane uno di quelli che stanno scaldando maggiormente il mercato invernale. L’esterno a tutta fascia del Genoa è finito nel mirino di diversi top club, italiani e non solo, grazie a una crescita esponenziale nelle prestazioni. Tra le big di Serie A è la Juventus quella che sta spingendo con maggiore convinzione, mentre nelle scorse ore è stata soprattutto la Premier League a muoversi con decisione, con l’Everton in prima linea.

La Juventus insiste, Inter e Milan più defilate

In Italia, il club che ha mostrato maggiore continuità d’interesse per Norton-Cuffy è quello juventino. I bianconeri seguono il classe 2004 ormai da tempo e, nelle ultime ore, hanno intensificato i contatti con il Grifone, arrivando a proporre una formula di prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League. Una soluzione che, però, non ha ancora convinto il club rossoblù, restio a privarsi a stagione in corso di un titolare inamovibile.

Più defilata appare l’Inter, che pure avrebbe estremo bisogno di un rinforzo a destra, ma al momento non sembra particolarmente attiva per via di valutazioni parallele sull’uscita di Luis Henrique che potrebbe sbloccare l’arrivo di Diaby dall’Al-Ittihad. Anche il Milan, dopo qualche sondaggio condotto da Igli Tare, ha depennato il capitolo terzino destro fra le priorità.

Il Genoa, dal canto suo, fa muro: Daniele De Rossi considera l’inglese una pedina fondamentale del suo progetto tecnico e non vorrebbe perderlo nel pieno della corsa salvezza. La valutazione, superiore ai 20 milioni di euro, inoltre, rappresenta un ostacolo concreto per le pretendenti italiane, in una finestra di mercato tradizionalmente avara di investimenti a titolo definitivo.

L’Everton e la tentazione Premier

Se in Serie A le trattative procedono a rilento, dall’Inghilterra arrivano segnali ben più concreti. Come riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore l’Everton ha avviato contatti diretti per valutare un possibile affondo, inserendosi con decisione nella corsa al numero 15 del Genoa. Il club di Liverpool, controllato dalla famiglia Friedkin, vede nel 22enne un profilo ideale per il presente e il futuro, anche in virtù della sua esperienza già maturata tra Championship e Serie A.

Anche un altro club di Premier League si è mosso e non è escluso che altri possano seguire a ruota, aumentando la pressione sui rossoblù. Il Grifone resta però in una posizione di forza, con l’Arsenal sullo sfondo che mantiene il 20% sulla futura rivendita, fattore che spinge il club ligure a non svendere il proprio talento. Tra sirene italiane e britanniche, il futuro di Norton-Cuffy è destinato a restare uno dei dossier più delicati e interessanti di questo finale di mercato.