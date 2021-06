MERCATO NAPOLI ZACCAGNI LOVATO – Il Napoli segue da diverso tempo due giocatori dell’Hellas Verona per rinforzare la rosa: Mattia Zaccagni e Matteo Lovato.

Il primo è un centrocampista offensivo che in questa stagione, specie fino a marzo, ha stupito tutti, con gol e grandi giocate. Non a caso il suo nome è accostato anche al Milan.

Lovato è invece un giovane difensore centrale che l’Hellas aveva ingaggiato a gennaio 2020 dal Padova. Quest’anno ha saputo sostituire molto bene Kumbulla, che si era trasferito alla Roma.

MERCATO NAPOLI ZACCAGNI LOVATO

MERCATO NAPOLI ZACCAGNI LOVATO – Questo il punto de “Il Corriere di Verona“: “Intanto Zaccagni è sempre un obiettivo forte del Milan, mentre Lovato piace ad Atalanta, Napoli e Lazio. La dirigenza dell’Hellas, in ogni caso, non è interessata a ricevere contropartite tecniche. Zaccagni (in scadenza di contratto tra un anno) è valutato 15 milioni di euro, Lovato (legato al Verona fino al 30 giugno 2024) 20 milioni“.

