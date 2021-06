MERCATO NAPOLI OSIMHEN – Per sopperire ad una possibile partenza di Harry Kane, il Tottenham starebbe pensando a Victor Osimhen, al Napoli dallo scorso agosto. A riportarlo è la stampa inglese. Tuttavia, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe risposto con un secco no, rispondendo al mittente qualsiasi tipo di richiesta. Il Napoli e il nuovo tecnico Spalletti puntano sul bomber nigeriano, che in questi giorni è tornato in patria per trascorrere le vacanze.

La società campana aveva versato al Lille quasi 82 milioni di euro, con il centravanti che era divenuto l’acquisto più oneroso della storia della Napoli calcistica.

MERCATO NAPOLI OSIMHEN

MERCATO NAPOLI OSIMHEN – Il giocatore ex Charleroi e Lille ha appena concluso la sua prima stagione in Campania. L’inizio è stato molto in salita a causa di un infortunio alla spalla rimediato in Nazionale a novembre e poi per via della positività al Covid. Ma da marzo, una volta ritrovata la giusta condizione fisica, Osimhen ha impressionato tutti, con gol e ottime prestazioni. In totale 30 presenze e 10 gol.

Luciano Spalletti, molto bravo a esaltare i numeri 9 come Osimhen, si aspetterà molto da lui. Ottime sono state le qualità e le doti che Victor ha saputo mettere in luce.

LEGGI ANCHE:

Mercato Manchester City: tutto su Grealish dopo l’Europeo

Mercato Juve Dybala, l’obiettivo comune è proseguire assieme

Mercato Inter Brozovic, futuro ancora incerto per il mediano

Italia, Mancini: “A Wembley per divertirci, sperando di tornarci. Non sarà semplice”

Italia, Bonucci: “Austria difficile, se abbassiamo attenzione e umiltà, diventiamo normali”

Mercato Roma sulla difesa: Rinnovo Mancini. Smalling ed Ibanez incerti