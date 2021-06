MERCATO NAPOLI NUNO TAVARES – Per la corsia sinistra, l’obiettivo principale del Napoli si chiama Nuno Tavares, terzino sinistro di 21 anni in forza al Benfica.

In questa annata da poco conclusa il calciatore, tra tornei nazionali ed Europa League, ha raccolto 25 presenze e 3 assist. È già da diverso tempo nel giro del Portogallo Under 21. Tavares è al Benfica dal 2015, quando venne aggregato alla squadra Under 17.

Il club lusitano valuta il suo cartellino 15 milioni di euro, e al momento le prime due offerte del club di Aurelio De Laurentiis non sarebbero state sufficienti. Tuttavia, il Napoli è deciso e vuole provare l’affondo per assicurarsi le prestazioni del giovane talento. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche la Lazio dell’ex Maurizio Sarri nonché il Marsiglia. A riferirlo è il quotidiano “La Repubblica“.

