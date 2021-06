MERCATO NAPOLI NUNO TAVARES – Vista la trattativa non semplice per Emerson Palmieri, il Napoli cerca di accelerare per Nuno Tavares, terzino sinistro di 21 anni e in forza al Benfica. Gli azzurri avrebbero già effettuato la prima offerta al club lusitano.

MERCATO NAPOLI NUNO TAVARES

MERCATO NAPOLI NUNO TAVARES – A riferirlo è “La Gazzetta dello Sport“: “Cristiano Giuntoli ha presentato un’offerta di 12 milioni di euro al Benfica per assicurarsi il cartellino di Nuno Tavares, il giovane esterno mancino, ritenuto una valida alternativa a Emerson Palmieri. In effetti, la priorità resta sempre il difensore del Chelsea, ma l’operazione non pare di semplice soluzione. E, dunque, per evitare di ritrovarsi scoperto in quel ruolo, il ds napoletano ha pensato di bloccare il giovane portoghese. L’offerta di 12 milioni dovrebbe essere soddisfacente, in questa fase di pre mercato, Aurelio De Laurentiis non si è mai spinto oltre un’offerta di 10 milioni di euro per una singola operazione. Restano da capire le intenzioni del Benfica che, sicuramente, valuterà la richiesta del Napoli in tempi brevi, anche perché Luciano Spalletti ha fatto presente la necessità di avere a disposizione l’esterno sinistro per l’inizio del ritiro, fissato per il 15 luglio, a Dimaro, in Trentino, da dove partirà la sua avventura napoletana“.

