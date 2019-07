Mercato Napoli, clamoroso dalla Spagna: accordo tra Milik e il Betis

MERCATO NAPOLI MILIK BETIS - Dalla Spagna sono sicuri: Milik ha l'accordo col Betis. Ciò significa che Icardi vestirà l'azzurro?

MERCATO NAPOLI MILIK BETIS – E’ clamorosa la bomba di mercato che arriva dalla Spagna: secondo Estadio Deportivo, Arkadiusz Milik, bomber del Napoli, avrebbe un accordo di massima con il Betis Siviglia. Notizia, questa, che se confermata potrebbe davvero spostare gli equilibri di mercato della Serie A scatenando un effetto domino che coinvolge anche altri club.

La punta polacca sembrava e sembra tuttora al centro del progetto tecnico di Carlo Ancelotti ma i recenti rumors che vogliono Mauro Icardi in maglia azzurra, potrebbero aver fatto vacillare Milik. Secondo la testata spagnola, inoltre, l’accordo di massima sarebbe stato trovato già da tempo, precisamente da questo inverno. Tuttavia il Napoli non pare intenzionato a venderlo.

MERCATO NAPOLI MILIK BETIS – Il classe ’94, infatti, dopo due stagione tormentate dagli infortuni, nell’ultima annata è riuscito a dimostrare il proprio valore. Sono stati ben 20 i gol realizzati da Milik in 47 presenze. Non male. L’obiettivo è quello di migliorare ancora. Ecco perché appare strano che lui e il Napoli possano separarsi proprio quest’anno.

Però c’è un però. Milik ha il contratto in scadenza nel 2021 e non c’è ancora accordo per il rinnovo. Il Napoli deve interrogarsi e decidere cosa fare. E’ intoccabile o no? L’eventuale cessione di Milik sarebbe più di un indizio dell’arrivo in Campania di Icardi che a sua volta sembra diretto in realtà alla Juventus. Ecco l’effetto domino di cui parlavamo ad inizio articolo. Sfumato Icardi, a quel punto la Juventus a sua volta potrebbe decidere di trattenere Higuain oppure di buttarsi su un altro 9. Dinamiche in evoluzione, dinamiche di mercato.