MERCATO NAPOLI MERTENS – Potrebbe terminare dopo otto anni l’esperienza partenopea di Dries Mertens, esperto attaccante belga al momento fermo per infortunio. Il giocatore è in Campania dall’estate 2013, quando il club di De Laurentiis lo ingaggiò dal PSV. A guidare gli azzurri c’era Rafa Benitez.

Bloccato da diversi acciacchi in questa ultima stagione, il suo futuro potrebbe essere negli States, precisamente all’Inter Miami, franchigia di MLS dove attualmente militano anche Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi.

La squadra è al momento ultima in classifica, e in attacco Mertens costituirebbe un ottimo rinforzo, in quanto porterebbe classe ed esperienza.

MERCATO NAPOLI MERTENS – Scrive “Il Mattino“: “In attacco, ci sono state timide telefonate da Miami per convincere Mertens a tentare l’avventura negli Stati Uniti. Il Napoli è alla finestra, non ne sa nulla ma nel caso in cui ci fosse davvero un affondo per il belga è pronto a prendere in considerazione le sue richieste“.

