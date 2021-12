MERCATO NAPOLI MERTENS – Da quando è rientrato in campo, Dries Mertens ha sempre lasciato il segno con gol e assist. È lui ora il punto di riferimento dell’attacco partenopeo.

Anche sabato sera, nonostante il ko interno contro l’Atalanta, l’attaccante belga ha segnato il gol del momentaneo 2-1 per il Napoli, prima della rimonta atalantina.

Senza dimenticare la grande tripletta alla Lazio di domenica scorsa e i gol a San Siro contro l’Inter e al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Il contratto del giocatore, 34 anni, scade il prossimo 30 giugno. Ma è inevitabile che il club stia pensando a un eventuale rinnovo.

MERCATO NAPOLI MERTENS

MERCATO NAPOLI MERTENS – Scrive “La Gazzetta dello Sport“: “De Laurentiis vuole attendere la certezza di un posto in Champions e assicurarsi dunque anche la buona salute dell’attaccante prima di decidere la riconferma. Tutto legittimo, ma attenzione perché Mertens ama Napoli, ma ha come obiettivo giocare il Mondiale a dicembre 2022 in Qatar, il suo terzo. Per farlo dovrà avere con certezza un posto dove giocare i primi mesi della prossima stagione. L’attesa non sarà infinita“.

LEGGI ANCHE: