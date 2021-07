MERCATO NAPOLI MALCUIT – Nonostante i sei mesi non positivi in prestito alla Fiorentina, Kevin Malcuit resterà a Napoli rimanendo nella rosa di Luciano Spalletti. Il terzino destro francese è nel club azzurro dall’estate 2018, salvo l’ultimo periodo in Toscana. In maglia azzurra ha vinto poco più di dodici mesi fa la Coppa Italia, al termine di quella finale vinta ai rigori contro la Juventus.

MERCATO NAPOLI MALCUIT

MERCATO NAPOLI MALCUIT – Così riferisce “Il Mattino“: “L’altro terzino sinistro in organico è l’algerino Ghoulam che dopo l’operazione al legamento crociato del ginocchio dell’8 marzo riprenderà a Dimaro gli allenamenti in gruppo. Coperte le due caselle di terzino a destra con Di Lorenzo e Malcuit tornato per fine prestito“.

LEGGI ANCHE: