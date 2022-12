MERCATO NAPOLI LOZANO – Questi in corso potrebbero essere gli ultimi mesi di Hirving Lozano con la maglia del Napoli.

Stando a quanto riferisce “La Gazzetta dello Sport“, il giocatore messicano e il club non avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo (il contratto di Lozano scade nel 2024) e l’ex PSV non sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio. Non sarebbe per nulla da escludere quindi una cessione a fine stagione al fine di monetizzare.

MERCATO NAPOLI LOZANO – Il calciatore era arrivato in Campania ad agosto 2019, fortemente voluto da Carlo Ancelotti. Con Gattuso ha trovato all’inizio poco spazio, ma successivamente Lozano è riuscito a ritrovarsi e a diventare una pedina importante per il Napoli.

