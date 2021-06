MERCATO NAPOLI LOVATO – Non solo il pressing dell’Atalanta. Sulle tracce di Mattia Lovato, giovane difensore dell’Hellas Verona e cresciuto nel vivaio del Padova, ci sarebbe anche il Napoli. In questa stagione il ragazzo ha sostituito molto bene Kumbulla, non facendo rimpiangere l’addio del giocatore albanese.

MERCATO NAPOLI LOVATO – Così scrive “Il Corriere di Verona“: “C’è la fila per Matteo Lovato. MIlan, Juve, Atalanta, Lazio, Napoli: sono tanti i club interessati al difensore del Verona. Vale almeno 20 milioni, adesso, Lovato, dopo una stagione in cui si è affermato, soprattutto nel girone d’andata, con l’impiego frequente da parte di Juric.

A mettere gli occhi addosso a Lovato sono stati inizialmente Milan e Juve, ma nelle ultime settimane la pretendente più forte è diventata l’Atalanta.

Il Napoli, altra società con cui i rapporti sono molto buoni, studia il sorpasso sull’Atalanta, provando a costruire una maxi-operazione in cui ci sarebbe anche Mattia Zaccagni (per cui la chiusura del passaggio di Hakan Calhanoglu all’Inter scalda ancora di più l’idea Milan, ma il Verona non ha ricevuto proposte concrete, quindi tutto rimane aperto)“.

