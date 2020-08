Mercato Napoli Federico Chiesa, intreccio di mercato con la Fiorentina? – ESCLUSIVA EC MERCATO NAPOLI FEDERICO CHIESA – E’ ormai palese che l’obiettivo principale del Napoli per sostituire Callejon è Jeremie Boga del Sassuolo; Under e Brekalo rappresentano piani alternativi qualora non si riuscisse ad arrivare all’ala ivoriana. Ma Boga potrebbe non essere l’unico nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli. Secondo quanto raccolto in esclusiva da EuropaCalcio.it, il Napoli starebbe lavorando sotto traccia per portare Federico Chiesa all’ombra del Vesuvio. Il calciatore della Fiorentina è un pallino del presidente De Laurentiis che sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Arek Milik ed un conguaglio di circa 20 milioni a favore del club viola. MERCATO NAPOLI FEDERICO CHIESA – Milik sarebbe già entrato nei radar della dirigenza toscana; nonostante la folta concorrenza per l’attaccante polacco – con Juventus e Roma in pole – la Fiorentina potrebbe giocare appunto la carta Chiesa per arrivare all’attuale numero 99 del Napoli. La squadra allenata da Iachini, infatti, ha bisogno di una punta forte tecnicamente che possa garantire un cospicuo numero di reti stagionali; Vlahovic e Cutrone – se quest’ultimo verrà riconfermato – al momento non riescono a garantire un peso specifico notevole in attacco. Dal canto suo, Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha più volte ammesso che Federico Chiesa partirà soltanto per un’offerta congrua al suo valore, che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. A questo punto bisognerà vedere se il presidente viola sarà disposto ad accettare la possibile proposta del Napoli. Di certo la concorrenza per Federico Chiesa non manca, ma al momento le pretendenti sembrano essere tagliate fuori; la Juventus deve pensare prima a cedere gli esuberi, mentre l’Inter ha di fatto puntellato la fascia destra con l’acquisto di Hakimi. Quale sarà il futuro del talentuoso numero 25 viola? Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

