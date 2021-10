MERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ – La prossima estate, il Manchester United potrebbe dire addio a Paul Pogba, il cui contratto con i red devils scadrà il prossimo 30 giugno.

Il club inglese avrebbe quindi iniziato il casting per cercare il sostituto della mezzala francese.

MERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ

MERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ – Stando a quanto riferisce il portale spagnolo “Fichajes.com“, lo United starebbe pensando anche a Fabian Ruiz, alla quarta stagione al Napoli.

Dato in estate come possibile partente, l’ex Betis – sotto la guida di Luciano Spalletti – sta ritrovando quella solidità e quella sicurezza che avevano caratterizzato il suo primo periodo in Campania. Il giocatore era arrivato a Napoli a luglio 2018 per 38 milioni, quando sulla panchina azzurra c’era Carlo Ancelotti.

