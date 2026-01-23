Mercato Napoli, colpo Giovane e assalto a sorpresa per Cambiaghi

Dopo aver definito l’acquisto di Giovane dall’Hellas Verona, la dirigenza azzurra prova un’incursione a sorpresa per Nicolò Cambiaghi del Bologna.

Giovane è del Napoli: l’affare da 20 milioni

L’accordo con il Verona per il brasiliano Giovane Santana do Nascimento è stato raggiunto e formalizzato. L’operazione, a titolo definitivo, ha un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. Il ventiduenne attaccante, mancino e molto duttile, è la prima risposta del club all’emergenza creata dall’infortunio di David Neres e dalla cessione di Noa Lang al Galatasaray. Nelle prossime ore sono attese le visite mediche e la firma del contratto, prima dell’annuncio ufficiale.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La mossa a sorpresa: Napoli prova per Cambiaghi

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna tenterà anche la carta Nicolò Cambiaghi. L’esterno offensivo italiano, classe 2000, è una delle rivelazioni del Bologna di Vincenzo Italiano e ha recentemente ottenuto anche la prima chiamata in nazionale. Tuttavia, la trattativa si presenta subito in salita: la società rossoblù, forte di un contratto con il giocatore valido fino al 2029, non intende fare sconti e lo considera un titolare incedibile nel corso di questa sessione.

Il piano del Napoli e gli altri nomi caldi

L’arrivo di Giovane e il tentativo per Cambiaghi rientrano nella strategia del Napoli di rinforzare a fondo il reparto offensivo, muovendosi con il vincolo dell’operare a saldo zero. Sulla lista del club restano altri profili per la fascia, tra cui Jeremie Boga, Daniel Maldini e, in posizione più complessa a causa delle sue richieste economiche, Jadon Sancho. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’assalto a Cambiaghi potrà concretizzarsi o se il Bologna riuscirà a resistere alle sirene azzurre.