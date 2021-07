MERCATO NAPOLI CAICEDO – Nonostante le sue recenti dichiarazioni, Andrea Petagna potrebbe dire addio al Napoli dopo una sola stagione.

L’attaccante ex Spal ha trovato poco spazio, e il club partenopeo potrebbe cederlo per fare cassa. Al suo posto, un possibile obiettivo potrebbe essere Felipe Caicedo, da quattro stagioni alla Lazio.

MERCATO NAPOLI CAICEDO

MERCATO NAPOLI CAICEDO – Scrive “Tuttosport”: “Chi tra Muriqi e Caicedo riceverà l’offerta giusta, partirà. Il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 implica il fatto che due punte centrali alla fine potrebbero bastare. Il ds Tare ne è consapevole e pur confermando tutti, rimane conscio che per il kosovaro, al di là di un sondaggio del Fenerbahce, richieste a Formello non sono pervenute. Diverso il discorso per l’ecuadoriano che piace a tanti ma non alle cifre chieste da Lotito. Caicedo potrebbe finire al Napoli nel caso Petagna decidesse di andare via. Ma il 32enne di Guayaquil, con il contratto in scadenza nel 2022, solletica anche l’Inter“.

