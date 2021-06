MERCATO NAPOLI BERGE – Uno degli obiettivi del Napoli per il centrocampo è Sander Berge, mediano di 23 anni in forza allo Sheffield United. Il giocatore era approdato in Premier a gennaio 2020. In questa stagione, complici anche alcuni infortuni, ha collezionato 16 presenze e 1 gol.

In precedenza ha indossato la casacca dei belgi del Genk.

MERCATO NAPOLI BERGE

MERCATO NAPOLI BERGE – Cosi scrive “La Gazzetta dello Sport“: “Per il metodista dello Sheffield c’è anche l’assenso di Luciano Spalletti, che vorrebbe avere l’organico al completo per l’inizio del ritiro, fissato per il 15 luglio, a Dimaro, in Trentino. Se lo Sheffield United continua a pretendere 12 milioni per il cartellino, è quanto meno opportuno che il Napoli chieda delle garanzie. L’impressione è che Giuntoli lo possa chiedere in prestito, concordando poi l’obbligo di riscatto“.

LEGGI ANCHE:

Buffon si (ri)presenta al Parma: “E’ la piazza ideale per l’ultima sfida”

Carnevali su Locatelli: “incontreremo la Juventus. Berardi…”

Dimarco, parla l’ agente: “resta in nerazzurro insieme a Salcedo. Sensi…”

Mercato Napoli Nuno Tavares, c’è la prima offerta al Benfica

Hamsik sul Napoli: “Un vero peccato il pareggio col Verona, su Ruiz…”

Mercato Napoli Insigne, per il club non è più incedibile

Lotito sulla Salernitana: “sto lavorando anche di notte alla cessione”